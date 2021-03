Inspetora escolar de Cabo Frio morre por complicações da Covid-19

Faleceu, na última sexta-feira (19), a inspetora de alunos Verônica Duarte, de 48 anos, vítima da Covid-19.

Verônica foi inspetora de alunos da Escola Municipal Alfredo Castro, e por muitos anos trabalhou na rede pública de ensino de Cabo Frio. O Sepe Lagos, sindicado da classe educadora, emitiu nota de pesar. Veja abaixo:

NOTA DE PESAR — A diretoria colegiada do Sepe Lagos (Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro – Núcleo Lagos), com muito pesar, lamenta o falecimento, no dia 19 de março, da nossa companheira Verônica Duarte, que foi inspetora de alunos da Escola Municipal Alfredo Castro e trabalhou por muitos anos na Rede Municipal de Ensino de Cabo Frio. Verônica é mais uma trabalhadora da educação vítima da Covid-19 e da omissão genocida dos governos que não implementam políticas públicas suficientes para conter os contágios e as mortes por essa doença. Nos solidarizamos a todos os familiares, amigos e colegas que neste momento sofrem com sua partida.

Verônica Duarte, presente! Hoje e sempre.