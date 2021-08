Inventário da Oferta Turística de Cabo Frio registra mais de 700 cadastros

A Prefeitura de Cabo Frio segue realizando o cadastro para o Inventário da Oferta Turística na cidade. O levantamento está sendo feito de forma on-line, no site da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer (https://turismo.cabofrio.rj.gov.br/inventario/), e presencialmente, com as equipes da Secretaria indo diretamente aos estabelecimentos.

Até agora foram realizados 712 cadastros, somando imóveis de aluguel por temporada, meios de hospedagem, gastronomia, serviços, equipamentos turísticos e guias de turismo. Os estabelecimentos que se enquadrarem nessas categorias podem realizar o cadastro para o inventário municipal.

“A partir de setembro teremos esse cadastro voltado para Tamoios. Com a atualização do inventário poderemos identificar e qualificar os atrativos, equipamentos e serviços oferecidos em Cabo Frio. Isso vai favorecer nosso planejamento e possibilitar a definição de prioridades para as ações governamentais, de acordo com os recursos disponíveis”, disse o secretário de Turismo, Esporte e Lazer, Carlos Cunha.

De acordo com a Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, 466 imóveis de aluguel por temporada realizaram cadastro, disponibilizando 3.395 leitos. Entre os meios de hospedagem, foram 91 cadastros incluindo 38 pousadas, 26 hospedarias, 15 hotéis, três hotéis de lazer/resort, três hostels, dois albergues, duas guest house, um hotel boutique e um apart-hotel/flat, totalizando 8.340 leitos. Ainda foram realizados 69 cadastros para gastronomia, 12 para serviços e equipamentos turísticos e 74 guias de turismo.

Segundo o Ministério do Turismo, a inventariação da oferta turística compreende levantamento, identificação e registro dos atrativos turísticos, serviços, equipamentos e infraestrutura de apoio ao turismo como instrumento base de informações para fins de planejamento e gestão da atividade turística.