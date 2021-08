Ipem fiscaliza táxis em Arraial do Cabo

O Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro (Ipem/RJ), esteve, nesta quinta-feira (12), em Arraial do Cabo. Os fiscais do órgão colocaram o selo “Ande de táxi legal” e aferiram os taxímetros dos veículos.

A ação ocorreu em conjunto com a Associação dos Taxistas de Arraial do Cabo (Agtac) e teve o apoio do Comtrans. O atendimento foi realizado em frente a Secretaria Municipal de Segurança Pública.

Segundo Ipem o selo dá maior tranquilidade ao usuário no momento do embarque. Outro objetivo da ação é dificultar a circulação de táxis piratas no Estado.