IPTU 2021 de Cabo Frio está com 10% de desconto em cota única até dia 29

O contribuinte que ainda não pegou a guia do IPTU 2021, tem até o dia 29 deste mês para retirar o carnê caso queira garantir o desconto de 10% no pagamento da cota única. Do total de 148.590 contribuintes cadastrados em Cabo Frio, cerca de 50% já recebeu a guia em casa ou retirou num dos postos da Secretaria de Fazenda. De acordo com o secretário adjunto de Receita, Vinícius Dias, dos quase 74 mil contribuintes que já retiraram a guia do IPTU, cerca de 33 mil optaram pelo pagamento em cota única e o restante pelo parcelamento.

Quem perder o prazo da cota única até o dia 29 de janeiro, ainda pode garantir 7% de desconto pagando até o dia 10 de fevereiro, ou 5% de desconto pagando até o dia 19 de fevereiro. Quem preferir o pagamento parcelado em até 11 vezes, o primeiro vencimento será no dia 20 de fevereiro. Até agora foram arrecadados pouco mais de R$ 5,250 milhões com o pagamento do tributo, o que corresponde a cerca de 10.800 contribuintes.

A Prefeitura de Cabo Frio está com serviço de emissão da guia 100% online através do site https://fazenda.cabofrio.rj.gov.br/iptu . Mas quem tiver dificuldade para fazer a impressão, pode procurar a sede da Secretaria de Fazenda, tanto no Centro quanto em Tamoios, ou ainda as tendas instaladas na Praça Porto Rocha e em frente ao Ginásio Poliesportivo de Tamoios, que funcionam de segunda a sexta, das 9h às 17h, e em sábados alternados.