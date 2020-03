Irmãos morrem atropelados por caminhão após saírem da escola de bicicleta em Cabo Frio

Um menino de 6 anos, Davi Spínola, e a irmã dele, de 11 anos, Laila Spínola, morreram depois de serem atropelados por um caminhão no fim da tarde desta terça-feira, dia 10, em Cabo Frio.

De acordo com testemunhas, as crianças estavam de bicicleta saindo da Escola Municipal Professora Alfredina de Oliveira Francesconi quando foram atingidas. Informações também dão conta que a bicicleta estava sem freio e a irmã se desequilibrou e caíram embaixo do caminhão.

Os bombeiros foram acionados por volta das 17h.

O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Ézio Cardoso da Fonseca com a Rua Brasil, no bairro Jardim Esperança.

O menino morreu no local e a menina chegou a ser socorrida em estado grave pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital Central de Emergências mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil informou que investigações estão em andamento na 126ªDP para apurar os fatos e que foi realizada uma perícia no local.

A mãe das crianças está em choque e recebe atendimento no hospital.