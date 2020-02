Jadson: Homem assassinado nesta noite em Cabo Frio é agente funerário

O homem assassinado dentro de um Honda HRV, na noite desta quinta-feira, dia 20, na Av. Teixeira e Souza, em Cabo Frio, é identificado como Jadson Soares da Costa.

Jadson, de 29 anos, é agente funerário na cidade cabo-friense.

O corpo permanece no local aguardando a perícia e remoção para o IML de Macaé.



O caso será investigado pela 126° DP. Em prévia da ocorrência da Polícia Militar, no Portal de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, constatou que a *vítima possui uma passagem criminal pelo Art. 311 do CP (Adulteração de sinal identificador de veículo automotor) origem Del. Pol. Federal/RJ*, aguardando perícia e rabecão, para proceder a DP para apresentação da ocorrência.