Jiboia com cerca de 2,5 metros é resgatada em sítio de São Pedro da Aldeia e devolvida à natureza

Uma jiboia com cerca de 2,5 metros de comprimento foi resgatada pelo Grupamento Ambiental de São Pedro da Aldeia após ser encontrada pelo proprietário de um sítio, localizado no bairro Retiro. O animal foi transportado e solto em uma Área de Proteção Ambiental (APA) do município, pertencente ao Parque Estadual da Costa do Sol, na tarde desta segunda-feira (5).

A cobra foi encontrada nas dependências de uma propriedade onde funciona uma granja, enquanto um trator fazia a limpeza do terreno. De acordo com a equipe que realizou a soltura, a jiboia apresentava sinais de que havia se alimentado recentemente. Apesar do tamanho, que pode chegar até quatro metros de comprimento, a espécie não possui glândulas de veneno nem dentes inoculadores.

A Coordenadoria de Bem-Estar Animal, Briza Canuto, intermediou o resgate e reforçou a importância da conscientização sobre a preservação da vida animal, principalmente dos produtores e moradores de áreas rurais. “Precisamos agradecer os funcionários e o proprietário da granja pela consciência que tiveram ao solicitar a ajuda do município. É comum que animais silvestres se aproximem de propriedades rurais. Essa interação com a população não é rara, mas deve ser conduzida com todo o respeito à vida animal”, afirmou.

Animais silvestres, quando encontrados fora de seus habitats, precisam ser resgatados pela Guarda Ambiental Municipal. Os agentes podem ser acionados por meio do número 153. É de responsabilidade do setor o encaminhamento dos animais que necessitam de atendimento veterinário a institutos autorizados.