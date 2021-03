Joilton, morador de São Pedro, participa do quadro “Lata Velha”, do Caldeirão do Huck

O morador de São Pedro da Aldeia, Joilton Sousa, é o participante do quadro “Lata Velha”, do programa Caldeirão do Huck, da Rede Globo, deste sábado (13).

Joilton, morador do Bairro da Estação, é gerente de uma Petshop, e doou um rim para Monique, esposa do melhor amigo e colega de trabalho, o veterinário Guilherme, também moradores de São Pedro.

Joilton e Monique após a cirurgia

Como forma de retribuição pelo ato que salvou sua vida, Monique e Guilherme escreveram, ainda no hospital, após o transplante, uma carta para que o Luciano Huck reformasse a Parati ano 1998 de Joilton. Ele é apaixonado pelo carro, que está em suas mãos há sete anos.

Antes disso, o veículo foi de seu pai por 10 anos. Para ter seu xodó de volta, Joilton precisa conquistar a plateia virtual do programa com uma performance da música Amigo, de Roberto e Erasmo Carlos, simbolizando sua amizade com Monique e Guilherme.