A Justiça Eleitoral ainda não liberou o registro dos candidatos a prefeitura de Cabo Frio, José Bonifácio, do PDT e Marquinho Mendes, do MDB.

De acordo com o site do TSE, o pedido de registro do dois continua aguardando julgamento. Todos os demais candidatos do município já estão aptos a disputar a eleição.



Em Arraial do Cabo, apenas o registro do candidato do PDT, Henrique Melman, segue aguardando julgamento. Em Búzios, todos foram deferidos, a exceção de Valdir Virgens (Avante), impugnado.

Henrique Melman, PDT, de Arraial do Cabo