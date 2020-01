Jovem de 12 anos, moradora de Cabo Frio, está desaparecida há cinco dias

Ana Julia Moraes, de 12 anos, saiu de casa, no bairro Parque Burle, em Cabo Frio, com R$ 2 para comprar um guaravita em um supermercado.

A jovem estava vestindo short jeans com blusa de listra e não voltou mais.

Ela desaparecida há cinco dias. Seus pais já registraram na delegacia e agora estão recorrendo a rede social para pedir ajuda na tentativa de localizá-la.

“Estamos desesperados, não sei mais o que fazer, por favor, me ajude”, declarou Rejane, mãe da menina, que já entrou em contato com amigas do colégio, professores e vizinhos.

Se você a viu ou tem informações sobre a localização dessa menina, por favor, entre em contato através do telefone: (22) 997627063.