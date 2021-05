Jovem de 15 anos é detido por planejar ataque em escola de Cabo Frio

Um jovem de 15 anos, morador do bairro Palmeiras, em Cabo Frio, foi detido na manhã desta quinta-feira, dia 06, por estar planejando cometer um crime em uma escola da cidade.



Segundo o delegado titular da 126• DP, Carlos Eduardo Almeida, após uma publicação suspeita nas redes sociais, a Polícia Civil foi acionada e o adolescente passou a ser monitorado pelo serviço de inteligência.

De acordo com a polícia, ao chegar na casa do jovem, foi encontrado um caderno com anotações de como ele cometeria o crime, inclusive o jovem afirmaria que usaria uma faca. Revistas com mensagens de apologia ao terrorismo também foram encontradas.



O jovem, de classe média, cursa o segundo grau, tem bom comportamento e fez Primeira Comunhão na Igreja Católica.



O próprio jovem afirma que iria fazer algo parecido ao ataque ocorrido em Santa Catarina, na última terça. Mas ele não soube explicar o que o motivaria a isso.



Por enquanto, o jovem está detido na 126• de Cabo Frio e não há informações sobre como será conduzido o futuro dele. Por enquanto, ele está sendo ouvido pela polícia.



As redes sociais do jovem já foram excluídas.