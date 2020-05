Jovem é detido com réplica de pistola, granadas e drogas em Unamar, Cabo Frio

Uma denúncia anônima realizada na segunda feira, dia 04, informava que elementos, oriundos do Complexo do Alemão, estariam escondidos em uma residência no bairro Unamar, Cabo Frio, com drogas. Logo foi realizada uma operação e uma equipe se deslocou para o endereço.



No local, a PM avistou um suspeito no portão. Ele foi abordado e levou a equipe até o interior da casa, onde foram encontrados 130 pinos de cocaína, réplica de pistola, 04 granadas caseiras, 06 rádios transmissores e 09 carregadores para esses rádios.

O suspeito, jovem de 18 anos, foi levado para a delegacia e autuado pelo crime de tráfico.