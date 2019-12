Jovem é preso com farta quantidade de drogas no Jardim Esperança, em Cabo Frio

Policiais do serviço reservado a P2, do 25ª BPM, logaram êxito em prender um suspeito do tráfico de drogas, na tarde de sábado, dia 14, em Cabo Frio.

De acordo com a PM, eles receberam uma informação de que um elemento estaria traficando no Morro do Limão, no Jardim Esperança, em Cabo Frio.

Ainda de acordo com a PM, após um cerco tático, já que ele tentou fugir, os policiais conseguiram prender o jovem com farta quantidade de drogas em mão, cerca de 116 cápsulas de cocaína.

Diante dos fatos, os policiais procederam com o jovem para 126ª DP de Cabo Frio, onde foi autuado no artigo 33 tráfico de drogas.