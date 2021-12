Jovem estava trabalhando em barraca quando foi baleado na Praia do Forte e passa bem

O jovem Pedro Velasco, um dos baleados no tiroteio da Praia do Forte, em Cabo Frio, no último sábado, está bem.

De acordo com sua mãe, Patty, ele estava trabalhando na barraca quando foi atingido.

“Meu filho Pedro Velasco foi baleado nesse lamentável tiroteio, ele trabalha na barraca aonde tudo aconteceu. Ele levou um tiro nas costas, que atravessou o abdômen. Precisou passar para por cirugia, mas está bem agora”, disse a mãe.

Patty fala ainda sobre o pior dia de sua vida:

“Quando eu ouvi da mãe do amigo dele: Seu filho sofreu um acidente, ele levou um tiro. Meu Deus! Que dor, que desespero, que angústia, eu queria morrer, ter levado no lugar dele. O caminho para aquele hospital foi o mais longo da minha vida. Eu clamava, chorava, gemia, mas Deus falou comigo ali, pela sua infinita misericórdia, Eu estou no controle. Aquieta o seu coração. Eu só queria uma notícia , saber que ele estava bem. Olhar pro meu menino, dizer a ele o quanto eu o amo, o quanto ele é importante pra mim, meu Deus. Hoje sou grata pela vida dele, grata por ter tantas pessoas que nos amam a nossa volta. Grata pela vida do meu filho Luiz Vieira que dirigiu a caminho daquele hospital com uma maestria e segurança, que veio do trono mesmo. O que eu passei, a dor que senti, eu não sei quando vou esquecer. Mas eu jamais vou esquecer do amor de Deus , do cuidado Dele…

Vai ficar tudo bem!”, disse a mãe emocionada.