Julgamento do habeas corpus de Glaidson será na tarde desta terça-feira

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) vai julgar nesta terça-feira, às 13h, os pedidos de habeas corpus (HC) ajuizados pelos advogados de Glaidson Acácio dos Santos, dono da G.A.S. Consultoria e Tecnologia, de Felipe Silva Novais e de Michael de Souza Magno.

O julgamento desta terça-feira, sob a relatoria do desembargador Flávio Lucas, será acompanhado de perto por manifestantes de Cabo Frio, que fretaram quatro ônibus e anunciaram um protesto pacífico, com todos vestidos de branco, em frente ao tribunal, no Centro do Rio. As investigações demonstraram que, desde pessoas pobres a grandes empresários da região, atraídas pela oferta de lucros de 10% ao mês, razão pela qual Cabo Frio passou a ser chamada de “Novo Egito”.

Presos desde 25 de agosto, durante a Operação Kryptos, Glaidson, Felipe e Michael são acusados principalmente de crimes contra o sistema financeiro nacional e de organização criminosa. Eles foram denunciados por gerir fraudulentamente instituição financeira e emitir, oferecer e negociar títulos sem registro prévio junto à autoridade competente, usando em seu lugar declaração falsa de instituição financeira. Na semana passada, o mesmo TRF-2 negou um HC de outro integrante do grupo, Tunay Lima.