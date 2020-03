Justiça permite reabertura das Lojas Americanas durante quarentena no Rio

A Justiça do Rio de Janeiro autorizou nesta segunda-feira que as filiais das Lojas Americanas no estado possam voltar a funcionar. A rede vinha mantendo suas unidades fechadas desde o início das medidas de distanciamento social como consequência do coronavírus, que começaram no dia 17 de março e ontem foram renovadas até 17 de abril.

As Americanas permaneciam fechadas porque não foram consideradas como serviço essencial à população, diferente dos supermercados e farmácias. No entanto, segundo a decisão da Justiça, foi reconhecido o pedido da rede, que alega comercializar itens de higiene, limpeza e alimentação.

A decisão da Justiça vale para todo o estado fluminense. A rede de lojas tinha feito o pedido de reabertura com base nos decretos de quarentena de diversas cidades além da capital, como Niterói, Macaé e Teresópolis.

O funcionamento, porém, terá que ser limitado à comercialização de alimentos, itens de farmácia e produtos de higiene e limpeza, visto que as lojas da rede vendem outros itens dispensáveis neste momento de quarentena, como eletrônicos.

Além da restrição, a decisão judicial deixou claro que as Americanas terão que seguir as recomendações do Ministério da Saúde e da OMS (Organização Mundial da Saúde), evitando aglomerações e garantindo a higiene das lojas, funcionários e clientes. Em caso de descumprimento, será aplicada uma multa de R$ 50 mil por dia.