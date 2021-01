Justiça retém R$ 1,1 milhão da Prefeitura de Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio foi comunicada, nesta terça-feira (5), segundo dia útil do novo governo, sobre uma retenção de R$ 1,1 milhão que seriam repassados pelo Governo do Estado.



A quantia faz parte de um total de R$ 18 milhões que a Justiça determinou que sejam impedidos de chegar às contas do Governo Municipal.

Desde o ano passado, foram retidos R$1,9 milhão. A Prefeitura vem buscando soluções para conseguir a liberação dos recursos e fazer os pagamentos programados. Nesta quinta-feira (7), o prefeito José Bonifácio e o procurador-geral do Município, Vitor Martim, estarão no Tribunal de Justiça, no Rio de Janeiro, para tratar do assunto.

O Prefeito José Bonifácio na busca de uma saída para o problema enviou à Câmara Municipal, na terça-feira, o projeto de Lei que pretende criar o Fundo Municipal da Liquidação de Restos a Pagar. Ela tem finalidade de quitar a dívida com os servidores interrompendo os bloqueios feitos na conta pública do município.