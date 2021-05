Kit Escolar é entregue aos alunos e professores da rede municipal de Araruama

Prefeitura de Araruama entrega Kit Escolar para alunos e professores da Rede Municipal de Ensino do 6º ao 9º ano; estudantes também receberam Kit Higiene

A Prefeitura de Araruama segue investindo na qualidade e excelência da Educação no município.

Nesta terça-feira, 04, alunos e professores da Rede Municipal de Ensino, do 6º ao 9º ano, que seguem com as aulas semipresenciais, receberam o Kit Escolar; material didático dividido para cada etapa de ensino.

Além disso, os estudantes também foram contemplados com o Kit Higiene, essencial para os cuidados e proteção, principalmente nesse momento em que o mundo enfrenta a pandemia do Coranavírus.

O kit escolar 2021 dos alunos é composto de:

01 caderneta pedagógica do aluno

01 estojo escolar com abertura dupla

02 apontadores com depósito

04 lápis pretos número 2

02 borrachas brancas com capa

03 canetas esferográficas azuis

02 canetas esferográficas vermelhas

01 caneta esferográfica preta

01 cola branca

01 tesoura escolar de aço de ponta arredondada

01 estojo de 12 cores de caneta hidrográfica

01 esquadro 60°

01 esquadro de 45°

03 cadernos personalizados de 10 matérias com 200 folhas

02 pacotes de papel sulfite A4 com 100 folhas

01 régua de 30cm

01 caderno brochura sem pauta para desenho personalizado

01 compasso básico

01 caixa de lápis de cor com 12 cores

O Kit Higiene é composto de:

01 necessaire Slim

02 embalagens de lenços antissépticos (com 20 unidades cada)

01 garrafa tipo squeeze de 300ml

02 máscaras laváveis

01 toalha de rosto (de 70cm)

04 frascos de álcool em gel (de 50ml)

02 unidades de sabonete líquido (de 120ml).

Vale ressaltar que os alunos do 1º ao 5º ano da Rede Municipal de Ensino também vão receber o Kit escolar e o Kit higiene assim que retornarem às aulas semipresenciais, previstas para o dia 1º de junho.