Lagoa do loteamento Pórtico, em Búzios, passa por dragagem

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos esteve, nesta segunda-feira(15), trabalhando no desassoreamento das lagoas do loteamento Pórtico após vistoria do prefeito, Alexandre Martins, na localidade.

O desassoreamento foi realizado nas margens e entornos das lagoas; segundo o secretário da pasta, Marcus Vallerius (Marcão), essa ação de dragagem como manutenção é de suma importância para o bairro, pois evita os alagamentos provocados pelas chuvas.

“É um serviço de vital importância para o meio ambiente. Trabalhamos fazendo a prevenção, seja no desassoreamento ou na limpeza das mesmas,” explicou.

De acordo com o chefe do Executivo, o procedimento é vital para combater alagamentos no município.

“Gosto de realizar essas vistorias pessoalmente para acompanhar e fiscalizar de perto, porque procedimentos como esse são essenciais para combater os alagamentos e evitar preocupações futuras”, frisou Alexandre.