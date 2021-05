Lar da Cidinha, em Cabo Frio, recebeu diversas atividades

O Lar da Cidinha recebeu uma série de atividades coordenadas pela Secretaria da Melhor Idade e Superintendência de Políticas Públicas da Pessoa Idosa, para promover a qualidade de vida dos idosos assistidos.

As equipes da Prefeitura iniciaram a ação no dia 11 de maio com uma homenagem ao Dia das Mães, e as idosas ganharam um dia de beleza através de uma parceria com os cabeleireiros Wesley Oliveira de Souza e Manfrine. O barbeiro Jailson de Souza Costa também participou cuidando da barba e do cabelo dos idosos.

No dia seguinte, o dia começou com um café-da-manhã com bolos e diversos tipos de pães e frutas. Também houve a visita do Instituto Woody, que levou a “cãoterapia” aos idosos, uma técnica que realiza diversas atividades em contato direto com animais, visando trabalhar as habilidades sociais.

O sucesso foi tanto, que a secretária da Melhor Idade, Delamar Sant’Anna, informou que foi estabelecida uma parceria com o Instituto Woody após notar-se a grande alegria dos idosos durante a cãoterapia.

E por fim, os idosos assistiram a uma apresentação em vídeo do Grupo Teatral Paparico, que antecedeu o projeto Família no Telão, desenvolvido pela Superintendência de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa em parceria com a Secretaria-Adjunta de Ciência e Tecnologia.