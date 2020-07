Largo de Santo Antônio, no Centro, recebe equipe de manutenção da Prefeitura de Cabo Frio

A Coordenadoria-Geral de Serviços Públicos, vinculada à Secretaria de Obras da Prefeitura de Cabo Frio, realiza nesta quinta (02) a manutenção e limpeza do Largo de Santo Antônio, no Centro, em frente aos Correios. As equipes utilizam maquinário como retroescavadeiras e caminhão que auxiliaram para estancar vazamento oriundos de quatro buracos e para recuperação do calçamento. Os agentes também fizeram a limpeza do pátio da secretaria.

De acordo com secretário adjunto de Obras, Eduardo Leal, neste local foi realizada a troca da manilha e colocação de cerâmica intertravada. As equipes atuaram ainda no bairro Guarani, na Rua Fagundes Varela, com troca de três manilhas e com desobstrução da rede, que estava com entupimento e, por isso, retornava esgoto para as residências.

Segundo ele, também foi realizada a limpeza do pátio da Coordenadoria-Geral de Serviços Públicos e, a partir da próxima semana, a Secretaria de Obras em conjunto com Serviços Públicos iniciará um cronograma para troca de manilha e para refazer o calçamento nos principais pontos da cidade, e que ainda serão definidos. A equipe atua também em frente a sede da Secretaria de Saúde com troca de paralelo.