Lavatório popular é instalado na Praça do Guarani, em Arraial do Cabo

Ação faz parte das medidas de prevenção ao Coronavírus (COVID-19)

Nesta terça-feira (21), um lavatório popular foi instalado na Praça do Guarani, em Arraial do Cabo. O objetivo é facilitar a higienização da população que necessita transitar pela cidade. A ação faz parte das medidas de prevenção ao Coronavírus (COVID-19)

A popular “pia comunitária”, foi disponibilizada com detergente para que os munícipes higienizem suas mãos, buscando assim minimizar a propagação do vírus em nossa cidade.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a higienização da mãos com água e sabão é umas das principais medidas de higiene pessoal para evitar o contágio. O projeto é uma parceria Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio do IDAC, com a Prolagos