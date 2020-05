Líderes do tráfico do Mutirão, em Araruama, são presos

Na noite de quinta-feira, dia 07, quando em patrulhamento no bairro Mutirão, em Araruama, dois elementos em uma motocicleta ao avistarem a viatura policial empreenderam em fuga, desobedecendo ordem de parada, pilotando em alta velocidade por diversas ruas do bairro Mutirão.

A polícia conseguiu abordado-lós após perda da direção, tentando ainda se evadir a pé. Alcançados foram arrecadado 01 rádio comunicador e uma sacola contendo 59 “pinos de cocaína”.

Conduzidos à 118ª DP onde, fora constatado um mandado de prisão contra um dos elementos nos art. 33 e 35 da Lei 11.343/06, art. 12 da Lei 10.826/03 e art 69 do CP, sendo este também um dos frente do tráfico de drogas local, após apreciação de autoridade policial, ambos ficaram presos autuados nos artigos 33 e 35 da lei 11.343/06, além do cumprimento do mandado de prisão, o colocando a disposição da justiça.

MATERIAL APREENDIDO:

59 “pinos de cocaína”

01 rádio comunicador

01 celular

PRESOS:

J. M. V. F. – 27 anos

Vulgo: Romarinho



R. V. F. – 20anos

Vulgo: Bicuia / 22