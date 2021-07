Limpeza dos Mares é realizada em Arraial do Cabo

Mais uma vez, dentro do projeto LIMPEZA DOS MARES, a AREMAC realizou uma ação voluntária de limpeza da orla de Arraial do Cabo. A associação entende que é dever de todos nós manter o equilíbrio do ecossistema, e as praias limpas, levando ações de conscientização ambiental a moradores e turistas, de forma permanente. No sábado, a ação aconteceu mais uma vez na Praia do Anjos.



Um dos objetivos, além do recolhimento do lixo espalhado pela faixa de areia, foi o monitoramento das embarcações que ficam abandonadas na orla da praia. Com o intuito de identificar as embarcações, e seus respectivos donos, para que se possa fazer uma limpeza da praia e remoção dos entulhos abandonados na areia.

“Embarcações essas que por estarem em deterioração e contendo material de ferro, madeira, e estrutura da mesma expostos, geram perigo eminente aos pescadores, banhistas e turistas, podendo causar graves ferimentos e infecções, além da costumeira poluição visual e ao meio ambiente, já que são elementos estranhos ao ecossistema marinho”, explicou o biólogo Diego Dias Lima, da Protek Consultoria, parceira da AREMAC no projeto.



A AREMAC vai encaminhar ofício, com laudo fotográfico, no início dessa semana para o Instituto de Desenvolvimento de Arraial do Cabo (IDAC) e alerta que o abandono de embarcações, em estado de deterioração, são passíveis de multa e remoção, para o cumprimento das exigências de preservação do meio ambiente, dentro das especificações do plano de manejo da RESEXMar.



“Nossa missão é garantir que a legislação que defende a Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo seja cumprida à risca. Assim, é nossa obrigação oficiar aos órgãos públicos sobre quaisquer irregularidades identificadas ou denunciadas pela população cabista e cobrar dos órgãos responsáveis a solução dos problemas. E não vamos nos omitir dessa responsabilidade, afinal somos a concessionária do direito real de uso da RESEXMar”, salientou o presidente da AREMAC, Eraldo Cunha.