Limpeza é realizada na Avenida Wilson Mendes, em Cabo Frio, nesta segunda

Na Avenida Wilson Mendes, nesta segunda-feira, dia 21, a Prefeitura realizou a coleta de resíduos de construção civil, galhos e inservíveis.



Apesar do trabalho executado pelas equipes da Comsercaf, para descartar este tipo de material, o morador tem a obrigação legal de contratar uma caçamba.



Em casos de descarte irregular ou poda sem autorização dos órgãos competentes, o responsável será notificado e, em seguida multado, com base na Lei nº 2330/2010. As multas podem variar de acordo com a quantidade de resíduos e o impacto ambiental promovido.