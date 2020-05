Linhas de ônibus de Cabo Frio e São Pedro da Aldeia estão com itinerários alterados

A Auto Viação Salineira comunica que, devido às más condições da vias, as linhas 504 e B480 estão com alterações em seus itinerários:

Linha 504 – São Pedro x Alecrim está seguindo, nos sentidos e volta, até o Bar do Sr Roberto.

Linha B480 – Cabo Frio x Retiro está com itinerário normal até o Ciep do Porto do Carro, depois segue pela Rua Dimas Teixeira, em seguida entra na Avenida Ézio Cardoso da Fonseca (até o centro do Jardim Esperança), de onde segue pela Estrada da Integração, entrando no Mata Machado, seguindo o trajeto normal.

As linhas voltarão a circular nos seus itinerários normais assim que as vias estiverem transitáveis.