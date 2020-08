Live Solidária sábado vai arrecadar alimentos para famílias do Porto do Carro

A Igreja Metodista Betel do bairro Porto do Carro, em São Pedro da Aldeia, promove uma live beneficente, no próximo sábado, a partir das três da tarde, com transmissão ao vivo, pelo canal da Igreja no YouTube. A live será promovida pelo Ministério Juali, das juvenis da Betel, e terá a participação do cantor André Veríssimo, dos conselheiros Natália e Alexandre e, ainda, de Matheus Barreiros do Juvenis do CEI. O objetivo é arrecadar alimentos que serão destinados às famílias carentes do Porto do Carro que foram atingidas economicamente pelas medidas de restrição devido a pandemia do novo coronavírus. A ação tem apoio do Restaurante Tia Maluca, do empresário Milton Roberto.



Um QR Code será disponibilizado durante a live para as doações. O dinheiro arrecado será usado para montar as cestas básicas. Quem preferir também poderá doar alimentos não perecíveis. A Igreja Metodista Betel, localizada na Estrada do Alecrim, 580, no Porto do Carro, em São Pedro da Aldeia, vai funcionar como posto de arrecadação. Os integrantes do Ministério Juali também estarão recolhendo doações em domicílio, basta entrar em contado através do WhatsApp (22) 992722101.



A live será na versão acústica e terá transmissão pelo canal do YouTube da Igreja no seguinte endereço eletrônico: youtubecom/betelportodocarro.