Lívia de Chiquinho: “Eu me preparei para ser prefeita, tenho feito um trabalho de gestão e é isso que faz a diferença”

A Prefeita de Araruama, Lívia de Chiquinho, concedeu uma entrevista exclusiva ao Jornal de Sábado. No bate-papo, Lívia falou sobre as inaugurações nos próximos meses na cidade, pagamento em dia dos servidores públicos, sobre seu modo de gestão pública e eventos na cidade.

Confira a entrevista completa:

JS – Prefeita, três anos de mandatos já foram, agora falta apenas um. O que a senhora pode falar sobre o seu governo até aqui?

LC – Nós tivemos muitas adversidades. Os dois primeiros anos do meu governo foram para colocar as contas em dia. Trabalhamos muito para isso. E hoje nós vamos colher os frutos. Estamos com muitas perspectivas. A partir do aniversário da cidade, 6 de fevereiro, vamos estar inaugurando obras, até o final de março. Ou seja, vou estar entregando para a nossa população 12 creches, isso jamais foi visto na história política da nossa cidade. Vou estar entregando escolas 100% ecológicas. Diversas ruas dentro do município de Araruama estão sendo asfaltadas. Na Saúde Pública, nós já obtivemos grandes conquistas e vamos conquistar mais e mais. Inclusive há duas semanas entreguei a nossa população 8 ambulâncias. Então, eu estou muito feliz de estar conquistando. É um trabalho árduo, mas formamos uma grande família, fazemos um trabalho em equipe e unidos estamos conseguindo vencer todas as adversidades e ter essas conquistas para a nossa cidade.

JS – E a arrecadação dos royalties? Estamos vendo que melhorou para o município.

LC – Com certeza. É por isso que a gente está podendo investir ainda mais. Vamos investir em Agricultura e Turismo, temos que mostrar o que Araruama tem de melhor. As críticas elas são importantes, mas nós também temos que mostrar o que já conquistamos. Isso que vai fazer Araruama crescer, com que as pessoas venham conhecer, que hoje a cidade está tão bonita e com tantos investimentos. Inclusive criamos uma Lei de Incentivo Fiscal para que sejam construídos Apart-hotéis nas rodovias. Porque não adianta você querer falar de Turismo, se não tiver uma rede hoteleira.

JS – Nós vimos a senhora começando. Como a senhora pegou esse “feeling” para hoje, por exemplo, estar dando uma entrevista com muita tranquilidade?

LC – Eu me preparei para ser prefeita. Eu acompanhei o trabalho do Chiquinho, que é meu esposo, e sempre fui fã do trabalho dele. Existe uma Araruama antes e outra depois do Chiquinho. Ele transformou a cidade de Araruama. Então, hoje, eu tenho que dar exemplo. Eu tenho esse exemplo em casa. Eu tenho trabalhado muito. Eu me preparei e estudei para isso. Tenho feito um trabalho de gestão, que é isso que faz a diferença. A política ela é muito bonita, mas quando ela é feita com transparência e honestidade, e é isso que eu venho buscando fazer. Na época que eu me lancei candidata, sempre falei que eu ia levar a política de uma forma diferente. Que eu deixar um pouco dessa política, falácias, de lado e ia mostrar uma ação. E é isso que estamos fazendo. A gente inclusive busca valorizar o servidor público, pois sempre digo que não vou a lugar nenhum sozinha. Há uma necessidade de ter uma equipe por trás disso, desses sonhos.

JS – Como foi o final de ano no município?

LC – Nós tivemos uma linda festa. Recorde de visitantes no município. Foi muito bonita a queima de fogos, ocorreu tudo bem, não tivemos violência em nossa cidade.

JS – O que o povo pode esperar para o Carnaval?

LC – Estamos com grande expectativa. Vamos ter atividades em todos os distritos da nossa cidade. Vamos investir muito em bandas locais. Então, todos os dias teremos diversão para a nossa população e estamos com a cidade preparada em todos os aspectos. É importante informar a população que já estamos com o almoxarifado abastecido de remédios, porque não adianta falar de Turismo se não tivermos toda uma estrutura para recebê-los e atender a nossa população de forma satisfatória.

JS – Para finalizar, vamos falar sobre o décimo terceiro? Araruama conseguiu pagar, o que muitos municípios da região não conseguiram.

LC – Sim. Araruama saiu na frente. Nós servimos de exemplo, Graças a Deus, pois foi muito trabalho e comprometimento. Nós conseguimos pagar três folhas dentro de um mês, essa é a grande realidade. Pagamos em dia nossos servidores públicos desde que eu assumi. Fechamos o ano com chave de ouro, com respeito ao nosso servidor público.