Locais de vacinação contra Covid em Cabo Frio vão receber doações de alimentos

A partir da próxima quarta-feira (19), quem comparecer aos locais de vacinação contra a Covid-19, seja posto de saúde ou drive-thru, poderá doar alimentos não perecíveis para entidades sem fins lucrativos que estejam regularmente inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social.

A ação, coordenada pela Secretaria de Assistência Social, com o auxílio da Secretaria de Saúde, faz parte da campanha “Rede do Bem”, criada pelo prefeito José Bonifácio através do Decreto Municipal Nº 6.523, de 30 de abril de 2021, publicado na última terça-feira (11), na edição Nº 195 do Diário Oficial. A doação não é obrigatória e seguirá as orientações sanitárias de distanciamento social.

Para desenvolver a campanha, o prefeito levou em consideração que a as medidas restritivas de segurança para conter avanços da pandemia provocaram uma desaceleração nas atividades econômicas, e consequentemente, causaram perda de renda para os trabalhadores.

A Secretaria de Assistência Social ficará responsável por verificar se o alimento está dentro da validade e em boas condições de consumo para, posteriormente, realizar a distribuição das doações. Além disso, também será elaborado um relatório de execução, informando a quantidade de alimento arrecadada enquanto perdurar a campanha.