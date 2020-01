Local onde funcionava Café do Trabalhador de Cabo Frio será reformado para abrigar polo de cursos profissionalizantes

Cursos profissionalizantes gratuitos devem ser oferecidos a partir de março

Habilitar a população para ter acesso ao emprego formal e à prestação de serviço autônomo são algumas das prioridades da Prefeitura de Cabo Frio. Em uma das iniciativas, o governo municipal está em fase de finalização de um convênio com o Sistema FIRJAN para implantação de cursos gratuitos de formação e qualificação profissional para jovens e adultos no município.

Estão previstas qualificações nas áreas de técnicas de montagem drywall, execução de alvenaria com blocos cerâmicos, pintura em alvenaria, instalações hidráulicas e prediais, excel, informática para área administrativa, dentre outros.

O polo vai funcionar na Avenida Wilson Mendes, no bairro Jacaré, onde funcionava o Café do Trabalhador. A reforma no espaço está sendo executada pela Secretaria de Obras e o investimento é de R$ 116.280,60. A previsão é que fique pronto em fevereiro. O local contará com salas e carretas equipadas com maquinários para realização dos cursos.

O cronograma está em análise e a expectativa é que as aulas se iniciem em março de 2020. Em breve será divulgado as inscrições para as atividades.

“Estamos buscando gerar oportunidades. O projeto abrirá portas para a educação formal e profissionalizante, possibilitando uma qualificação e uma profissão para o jovem cabo-friense”, explica o prefeito Dr. Adriano Moreno.