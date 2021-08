Lutador de Arraial do Cabo conquista título em São Paulo

Morador no distrito de Monte Alto, em Arraial do Cabo, Geovani Rodrigues, 25 anos, se deu bem no Casuar Fight, disputado no último fim de semana, em São Paulo.

O lutador foi recebido pelo prefeito Marcelo Magno.

Geovani conquistou o cinturão na categoria meio-médio na final contra Lucas Souza.

A competição reuniu lutadores de 4 estados do país.

Professor dos projetos sociais da Superintendência de Esportes, ligada à Secretaria de Governo, o atleta de

Muay Thai treina desde os 16 anos.

Geovani começou a lutar em 2015, em um projeto social no Município.