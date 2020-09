MACAÉ: Alunos da Educação Infantil recebem kits pedagógicos

Estudantes da Educação Infantil da rede municipal de Macaé estão recebendo kits pedagógicos preparados pelas escolas com materiais que visam reforçar as estratégias de manutenção de vínculo afetivo com as famílias. A rede municipal conta com 12 mil alunos de dois a cinco anos, matriculados em 62 unidades. Cada espaço escolar segue um cronograma de entrega, conforme agenda pedagógica e regras de distanciamento social.

Específicos por unidade de ensino e individualizados, os kits contam com sugestões de brincadeiras, material impresso, itens pedagógicos como giz de cera e massinha, além de elementos não estruturados, como palitos, botões, rolos de papel higiênico, rolha, barbante, que podem ser colocados à disposição da criança no desenvolvimento das atividades em casa. Segundo a Superintendência de Educação Infantil, as sucatas e materiais da natureza potencializam o desenvolvimento e criam oportunidades de descobertas.



O segmento infantil prossegue disponibilizando vivências impressas, cronogramas e conteúdos nas redes sociais das escolas municipais e no site https://www.educacaoinfantilmacae.com.br, página que pode ser acessada do blog www.educacaonaopara.com e tem uma linguagem própria com concepções específicas. Em breve ,um novo material virtual será apresentado em e-book (livreto digital) que está sendo produzido pela equipe da Educação Infantil.



O site da Educação Infantil atende gestores, professores e familiares dos alunos, sendo que cada escola tem o seu espaço para hospedar as vivências e conteúdos diversos, que entenderem necessários. São apresentadas dicas para os responsáveis e abas como “Entendendo a Educação Infantil”, “Dialogando com as Famílias”, “ Espaço para professores”, “Espaço para gestores”, “Educação Física na Educação Infantil” e também novidades da semana com o cronograma de vivências. A proposta é auxiliar as famílias na organização de uma rotina pedagógica com as crianças em casa, permitindo momentos de interação e brincadeiras com experiências significativas de aprendizagem em todo seu cotidiano de vida.



Na página são indicadas atividades como música, contação de histórias, jogos, exibição de vídeos, “cinema em casa”, desenvolvimento de experiências científicas e produção familiar de receitas na cozinha, além de exercícios que envolvem arte e natureza. A ferramenta também conta com um espaço para os professores com sugestões de artigos científicos, e-books e leituras. A disponibilização das atividades online, segue a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que prevê o currículo organizado por campos de experiências, assegurando às crianças os direitos de conviver, brincar, participar, explicar, expressar-se e conhecer-se.