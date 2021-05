Macaé decide suspender barreiras sanitárias a partir desta segunda-feira (24)

A Prefeitura de Macaé decidiu suspender as barreiras sanitárias instaladas no Parque de Tubos, Cabiúnas e Pedreira, assim como em pontos de acesso à região serrana. Os bloqueios sanitários serão desativados a partir desta segunda-feira (24). A revogação foi publicada no Diário Oficial de sábado (22).

De acordo com a prefeitura, a medida foi tomada após Macaé chegar a faixa de risco médio no Covidímetro, ao registar por duas semanas índices epidemiológicos estáveis que apontam a redução do atendimento de novos casos da COVID-19 e diminuição da taxa de ocupação dos leitos de CTI.

No entanto, o município informou que vai manter medidas de acompanhamento do atual estágio da pandemia, como a Busca Ativa de novos casos por testagem de antígeno e o direcionamento adequado de isolamento dos pacientes positivos, além de analisar as notas técnicas da Secretaria Estadual de Saúde que analisa a circulação de novas variantes do Coronavírus em toda a região. Diante de um novo aumento dos índices, os bloqueios sanitários poderão ser reinstalados.

Os Centros de Triagem do Paciente do Coronavírus (CTC) do Posto de Saúde Jorge Caldas e da Serra (HPMS) também monitoram o atual cenário da pandemia