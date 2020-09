Macaé é primeiro lugar no Ideb na Região Norte Fluminense

Macaé é o primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) no ranking no Norte Fluminense, obtendo a maior nota 6.3 nos anos iniciais e o quarto lugar entre os municípios de todo o Estado do Rio de Janeiro, registrando crescimento de 0.4, ultrapassando a meta estipulada pelo próprio Ideb, que era de 6.2 para Macaé este ano. O município também superou as médias no estado e no Brasil em todas as fases do ensino: anos iniciais, anos finais e no Ensino Médio, o que se repete em todas as edições desde 2015.

Nos anos iniciais, o município saltou de 5.6, em 2015, para 6.3 este ano, subindo 0.7 no período, marca histórica nunca antes registrada; nos anos finais, subiu 0.8, passando de 4.0 para 4.8; e, no Ensino Médio, Macaé também subiu 0.2 saindo de 4.9, em 2017, para os atuais 5.1. O resultado do Ideb mostra, portanto, que o crescimento na rede pública municipal de ensino de Macaé se manteve em todos os segmentos, incluindo a nota nos anos finais que também cresceu significativamente.



Levando em conta a média das escolas do Estado do Rio de Janeiro (5.4), Macaé, com 6.3 tem 0.9 a mais e, em relação ao Brasil (5.7), o município está com 0.6 à frente da média nacional, referente aos anos iniciais. Nos anos finais, o município, com 4.8, também ultrapassou a média estadual de 3.9 e a nacional de 4.5; e, no Ensino Médio, Macaé com 5.1 é superior 1.6 que a média no estado (3.5) e 1.2 que a do Brasil (3.9).



Macaé ficou em quarto lugar junto com os municípios de Itaocara, Itaperuna e Paty do Alferes avaliados com a mesma nota 6.3 nos anos iniciais.



Os dados apresentados são da Secretaria Municipal de Educação, através da Coordenadoria de Avaliação Institucional da Superintendência de Supervisão de Ensino, com base nos resultados do Ideb relativos aos municípios no ano de 2019. Os números foram divulgados na terça-feira (15), pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), do Ministério da Educação (MEC).



“O resultado do Ideb representa um momento avaliativo, fruto do esforço, dedicação e determinação de muitos educadores que investiram seu tempo e conhecimento nos anos de 2018 e 2019, e de tantos outros que já haviam iniciado esta ação em anos anteriores”, destacou a superintendente de Ensino Fundamental e Médio da Secretaria de Educação Balade Ayala em nota de agradecimento. Ela enfatizou o reconhecimento do papel do docente-aprendiz e dos alunos e a importância dos espaços educativos organizados e dinamizados por gestores que cuidam de suas comunidades na aprendizagem contínua.



“Macaé vem apresentando uma tendência de crescimento de desempenho no Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica) em todos os segmentos: anos finais e iniciais. Em todas as edições a partir de 2015 esteve à frente da média estadual do Rio de Janeiro e do Brasil”, observou a secretária Leila Clemente.



Segundo ela, são várias as ações de planejamento e apoio para elevação do Ideb realizadas pela Secretaria de Educação nos últimos anos, incluindo, a partir de 2017, reuniões de análise de dados de desempenho e frequência dos alunos. A partir de 2019, com a realização do Projeto Avança Ideb, Macaé adotou estratégias de mobilização dos alunos, gestores, professores e técnicos da secretaria trabalhando a importância de participação de todos para os avanços no Ideb.



“São ações como aulas de reforço escolar, integração dos setores internos da secretaria, aplicação de testes externos de fluência de leitura e conhecimentos matemáticos, concursos de logomarca e grito de guerra sobre o Ideb para os alunos. Além, também, de esclarecimentos aos responsáveis e sensibilização dos alunos para apoio à realização da prova Saeb. Parabéns às equipes gestoras, professores e demais profissionais de ensino e a todos os alunos por consolidarem cada vez mais que Macaé é a Cidade do Conhecimento”, concluiu.



Como o Ideb mede os avanços da educação



O Ideb é o indicador geral da educação brasileira e mede a qualidade do ensino nos ciclos fundamental (1º ao 9º anos) e médio de escolas públicas e privadas de todo o Brasil. Foi criado em 2007 pelo Inep.



Para que o Ideb de uma escola ou rede cresça é preciso que o aluno aprenda, não repita o ano e frequente a sala de aula. Para chegar ao índice, o MEC calcula a relação entre rendimento escolar (taxas de aprovação, reprovação e abandono) e desempenho na Prova Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica) aplicada para crianças do 5º e 9º anos do fundamental e do 3º ano do Ensino Médio para avaliar, essencialmente, os conhecimentos dos estudantes em Português e Matemática.



O índice é divulgado a cada dois anos e tem metas projetadas até 2021. Os dados do Ideb são de domínio público e quem quiser acessar é só entrar no site http://ideb.inep.gov.br.