MACAÉ: Inscrições abertas para Mentes em Ação que debaterá o suicídio dia 28

A partir da história de vida e morte e da meteórica carreira do pintor holandês Vincente Van Gogh, o projeto Mentes em Ação, realizado em Macaé, deste mês de Setembro Amarelo, que marca o combate ao suicídio, apresentará o filme “No Portal da Eternidade, na próxima segunda-feira (28), às 17h. As inscrições estão abertas e são gratuitas, podendo ser feitas no site do Centro de Formação Carolina Garcia (CFCG) formacaomacae.wixsite.com/formacao ou pelo e-mail do projeto cinemaedebate@macae.ufrj.br.



O encontro virtual será via a plataforma Zoom e terá participação especial de Norma, voluntária do Centro de Valorização da Vida (CVV), com debate logo após o filme. A previsão é que o debate comece às 19h e os participantes inscritos receberão certificados.



O debate será mediado pelo médico psiquiatra e professor Joelson Tavares Rodrigues, idealizador e coordenador do “Mentes em Ação”, junto com a professora Karla Santa Cruz; e Maria Luisa Santos de Castro; Mariana Freire de Lima; Emely da Silva Costa; e Gabriela Lauria de Macedo.



O filme conta a história de Van Gogh que, após sofrer com o ostracismo e a rejeição de suas pinturas em galerias de arte, ouve o conselho de seu mentor e se muda para o sul da França, onde lutou contra os avanços da loucura, da depressão e as pressões sociais, morrendo aos 37 anos. As suas obras foram conhecidas depois da sua morte com um tiro no próprio peito.



O projeto acontece em parceria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) com a Prefeitura de Macaé, por meio do CFCG, vinculado à Secretaria Municipal Adjunta de Qualificação Profissional, da Secretaria Municipal de Educação. A modalidade é presencial, mas, devido à pandemia do coronavírus, está sendo realizado de forma remota.



Setembro amarelo



O Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio é 10 de setembro e, no Brasil, a data foi criada em 2015 pelo CVV, o Conselho Federal de Medicina (CFM) e a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP). No mundo, a campanha existe desde 2003, encampada pela Organização Mundial da Saúde (OMS).



De acordo com a OMS, apesar do tema ser considerado um tabu, falar sobre ele ainda é o melhor remédio. Os dados divulgados no Portal do Ministério da Educação (MEC) são alarmantes com base em relatório do CVV: 32 brasileiros suicidam por dia no país, taxa superior às mortes causadas por câncer e Aids. A OMS informa que nove em cada 10 casos poderiam ser evitados. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 e 29 anos de idade, com registros de mais de 800 mil casos por ano em todo o mundo.