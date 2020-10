MACAÉ: Minha Casa, Minha Vida tem relação complementar de beneficiários

A Secretaria Municipal de Habitação de Macaé divulga relação complementar à convocação anterior de beneficiários do Programa Minha Casa, Minha Vida, no empreendimento residencial Bosque Azul. A lista, contendo mais 16 nomes foi enviada pelo Banco do Brasil.

Esta relação se soma àqueles beneficiários já convocados anteriormente. Todos devem comparecer ao banco entre os dias 09 e 30 de novembro, das 10h às 14h, para assinatura de contratos, atendendo ao edital 001/2017.



Os convocados deverão se apresentar na agência 0051 do Banco do Brasil, localizada na Avenida Rui Barbosa, 904, Centro, sob pena de desclassificação do processo, portando os seguintes documentos para maiores de 18 anos: identidade (original e xerox autenticadas); CPF (original e xerox autenticadas); Certidão de Nascimento ou Casamento (original e xerox autenticadas); e comprovante de residência (original e xerox autenticadas).



Confira aqui a relação complementar.