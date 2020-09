Macaé realiza combate ao Aedes Aegypti

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Macaé realiza diversas ações nesta semana para reforçar o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Além disso, os trabalhos também buscam realizar o controle de roedores e do culex (pernilongo).

Nesta terça-feira (8), começam as visitas domiciliares realizadas pelos agentes até a próxima sexta-feira (11). A ideia é orientar a população sobre a importância do controle do vetor e, ainda, fazer a aplicação de larvicida e controle mecânico.



Neste mesmo período acontecerá o bloqueio de casos suspeitos e positivos em diversos pontos do município. Haverá medidas como eliminação de criadouros inservíveis, como latas, garrafas, potes, casca de ovo, copos descartáveis e outros, bem como proteção daqueles servíveis.



As equipes também irão atuar em pontos estratégicos como empresas, praças, borracharias e depósitos de materiais recicláveis com orientação, inspeção, eliminação e aplicação de inseticida de ação residual nos depósitos, por meio de bombas aspersoras. Até sexta-feira (11), eles irão percorrer os bairros Parque Aeroporto, Aroeira, São Marcos, Praia Campista, Sol y Mar, Cavaleiros e Botafogo.



Outra ação será o reconhecimento geográfico, com produção e atualização dos mapas dos bairros, numeração dos quarteirões, identificação de ruas e logradouros, quantitativo dos imóveis do município por tipo. A medida é atividade prévia e condição essencial para a programação das operações de campo, de pesquisa entomológica e tratamento químico.



O controle químico com carro fumacê acontecerá nos bairros Jardim Franco, Virgem Santa, Praia Campista e Fronteira, de terça a sexta-feira.



Culex – Os agentes do CCZ vão percorrer os principais canais da cidade (Virgem Santa, Horto, Aroeira, Capote e Novo Botafogo) fazendo o levantamento do índice larvário do pernilongo, através da técnica de conchadas. A técnica consiste na coleta de água do canal para verificar a quantidade de larvas. A partir das amostras, os agentes fazem a aplicação de larvicida biológico. O controle químico é feito com máquina pulverizadora costal ao longo das margens dos canais.



Roedores – A equipe de desratização fará o trabalho de controle de roedores nos bairros: Centro (8/9), Barra de Macaé (9/9), Lagomar (10/9) e Botafogo (11/9)