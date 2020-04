A Secretaria de Saúde, com objetivo de imunizar o maior número de idosos possíveis, implementou diversas ações centralizadas voltadas para a população idosa, entre elas a vacinação em condomínios, nos domicílios, em asilos, com a equipe do programa “Melhor em Casa” e também no empreendimento do programa “Minha Casa, Minha Vida”.

Devido à intensa procura desde os primeiros dias da vacinação, o município já solicitou nova remessa e aguarda a liberação do Governo do Estado.