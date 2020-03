Mais de 4 mil pessoas já foram vacinadas em Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, já vacinou mais de 4,2 mil pessoas pertencentes ao primeiro grupo de vacinação contra a gripe. Até o dia 15/04, idosos com mais de 60 anos e profissionais de saúde serão vacinados contra o vírus Influenza.

Neste ano, a Campanha de Vacinação contra a Gripe tem uma organização respeitando as medidas preventivas da Pandemia do COVID-19 para evitar aglomerações. Uma das mudanças, por exemplo, é a vacinação em casa. Todos os idosos serão vacinados em suas residências por equipes dos postos de Estratégia de Saúde da Família. Os idosos que moram em bairros sem a cobertura de ESF também receberão as equipes de saúde por meio de um posto volante de vacinação. Não precisa de agendamento. Uma varredura será feita rua a rua em todo o município pelas equipes de saúde.

Desde segunda-feira, idosos do Centro e de Itaúna já foram vacinados pelo Posto Volante, que estão seguindo em direção a Bacaxá para imunizar os idosos que não moram em áreas de cobertura de ESF. Nas áreas de ESF, as equipes dos próprios postos também seguem vacinando os idosos.

É importante alertar à população que NÃO serão vacinadas as pessoas fora dos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Já os idosos deverão aguardar, em suas residências, a visita do agente de saúde ou das equipes da Secretaria Municipal de Saúde.

Há contraindicação para pessoas com alergia aos componentes da vacina, principalmente à proteína do ovo. Portadores de doenças neurológicas e síndrome Guillain-Barré devem consultar um médico antes de tomar a vacina e seguir suas orientações. Para pessoas que tenham apresentado febre recente, é recomendado adiar a vacinação até que o estado de saúde melhore.

“Adotamos a medida de vacinar em casa para proteger os nossos idosos do Coronavírus. Eles estão recebendo nossos profissionais de saúde com muita alegria e tranquilidade. No início, muitos podem estar preocupados em se vacinarem logo, mas as equipes da Secretaria de Saúde estão empenhadas em vacinar o maior número de idosos possíveis. Peço a paciência e colaboração de todos neste momento difícil de pandemia”, informou a prefeita Manoela Peres.

Para mais informações sobre a campanha de vacinação, a Secretaria de Saúde disponibilizou um número para atendimentos via WhatsApp. As dúvidas serão respondidas de segunda a sexta-feira, das 09 às 17 horas. O número é (22) 99838-5311. Outras dúvidas podem ser tiradas no item Perguntas e Respostas, criado para a vacinação da Gripe.