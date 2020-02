Mais de 450 mil veículos devem passar pela Via Lagos durante período do Carnaval

A concessionária que administra a RJ-124 espera receber mais de 450 mil veículos durante o período do Carnaval. A operação especial começou nesta quarta-feira (19) e vai até 2 de março.

De acordo com a CCR Via Lagos, o sábado (22) será o dia de maior fluxo no sentido Região dos Lagos, com a expectativa de que 52 mil veículos passem pela rodovia.

Segundo a empresa, durante os 13 dias de operação especial, as equipes do SOS Usuário Médico, Mecânico e de Arrecadação da concessionária estarão reforçadas, atuando 24 horas.

A CCR opera com câmeras de monitoramento de tráfego ao longo da via e três bases de atendimento ao usuário, que contam com colaboradores e viaturas de inspeção, guinchos e ambulâncias UTI e de resgate.

Duas bases estão localizadas no sentido Região dos Lagos, nos quilômetros 21,5 (Rio Bonito, ao lado da praça de pedágio) e 40,5 (Araruama); e uma no sentido Rio de Janeiro, no quilômetro 56 (São Pedro da Aldeia).

Na praça de pedágio, os motoristas receberão folhetos com dicas de segurança, que também serão veiculadas em lonas refletivas e nos painéis luminosos ao longo da rodovia.