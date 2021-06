Mais de 500 mulheres realizaram exame preventivo do câncer de Colo de Útero em Búzios

Búzios reuniu 532 mulheres, entre a segunda-feira (21) a sábado (26), para a Campanha de Combate ao Câncer de Útero, realizada pela secretaria da Mulher em parceria com a Saúde, com mutirão de exames preventivos nas UBSs do município.

Com a ação, as Secretarias esperam gerar consciência quanto à necessidade de prevenir e evitar determinadas doenças. Mulheres entre 25 a 64 anos são as mais propensas a desenvolver o câncer.

O papanicolau é um exame ginecológico que deve ser feito, preferencialmente, a cada dois ou três anos, e que serve para identificar o câncer do colo do útero e a presença de infecções na região genital feminina.