Mais de 600 veículos barrados de entrar em Arraial do Cabo neste fim de semana

Mesmo com a reabertura parcial da cidade de Arraial do Cabo, as Barreiras Sanitárias, realizadas pela Secretaria de Segurança Pública, por meio da Guarda Municipal, continuam em funcionamento para impedir a entrada de pessoas que não cumpram as determinações dos Decretos Municipais de prevenção ao Coronavírus.

Na barreira da Vila Industrial, ao lado da sede da Guarda Municipal, 529 veículos foram impedidos de entrar no município ao longo do final de semana. Já nos Distritos, 140 veículos foram barrados. Nas barreiras, os agentes de trânsito verificam a documentação do condutor e dos ocupantes dos veículos. Além disso, um profissional da área de saúde está aferindo a temperatura de quem passa pela barreira.

-> BARREIRAS SANITÁRIAS

As barreiras sanitárias estão mantidas, permanecendo proibida a circulação e o ingresso no Município de veículos e pessoas que não comprovem residência, propriedade particular, contrato de prestação de serviços ou reserva de hospedagem/contrato de aluguel através do Voucher Oficial. Ônibus, excursões, day use e citytour também permanecem proibidos nesta etapa.

As praias, com exceção da Praia do Forno, Prainhas do Pontal do Atalaia e Praia Brava, estão liberadas para banho. A ação, traçada e estudada pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Turismo, busca expandir gradativamente o lazer na cidade de forma consciente. Vale ressaltar que qualquer forma de atividade náutica, passeios de bugre, quadriciclo e similares seguem proibidas até o momento conforme as leis já divulgadas através dos nossos canais oficiais de comunicação.