“Malvadão” é preso por tráfico de drogas em Araruama

No final da tarde de terça-feira, dia 11, uma equipe de GAT II, seguindo as diretrizes do comando da unidade em coibir o tráfico de drogas na área de atuação, entrou na comunidade do Mataruna, na Av. Beira Rio, em Araruama.

Ao chegar no local, a polícia acabou logrando êxito em deter um elemento, N.D.R., vulgo “Malvadão”, ligado ao tráfico local e a facção criminoso denominada CV – Comando Vermelho, arrecadando 118 pinos de cocaína, R$ 32 e farto material para endolação.

Conduzido à 118ª DP onde, após apreciação de autoridade policial, todo material foi apreendido e o acusado preso autuado nos artigos 33 e 35 da lei 11.343/06.