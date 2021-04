Manoel Corrêa, em Cabo Frio, recebe serviço de mutirão de limpeza

O bairro Manoel Corrêa recebeu nesta terça-feira um mutirão com os serviços de limpeza realizados pela Prefeitura. O local foi o primeiro a receber uma série de intervenções que também serão levadas para diversos pontos da cidade. Ao todo, mais de 25 equipamentos foram utilizados na ação.

Foram feitos serviços de limpeza de bueiros, capina, recolhimento de lixo domiciliar, retirada de entulho e material inservível, varrição, pode de árvores e recolhimento de galhos. Para o mutirão, a Companhia de Serviços de Cabo Frio (Comsercaf) reuniu funcionários dos setores do Monte Alegre, Jardim Nautillus, Jardim Esperança, Peró e Manoel Corrêa.

O presidente da autarquia, Heitor Fonseca Júnior, destacou a importância de atender os bairros com o mutirão, levando todos os serviços de forma única.

“Estaremos realizando esses mutirões semanalmente. Esse, do Manoel Corrêa, foi realizado como um teste para avaliarmos como e onde podemos melhorar. Para a escolha dos locais, passei por diversas áreas e conversei com os administradores de bairro, assim vamos definindo a ordem de atendimento”, disse Heitor, que acompanhou os serviços de perto.

De acordo com o administrador do bairro Manoel Corrêa, Ting Bahia, a ação traz um impacto positivo para a comunidade.

“Olhando as demandas do Manoel Corrêa entendemos que seria importante trazer os serviços juntos, com o auxílio e participação de outros setores. Ver o mutirão chegando com força para atender o local é muito gratificante”, disse Ting.

Para um atendimento mais completo, a Comsercaf destinou cinco retroescavadeiras, 13 caminhões, três máquinas de vacol, uma prensa e cinco pick-ups de apoio.