Mapeamento de áreas para trilhas esportivas é realizado em São Pedro da Aldeia

O secretário de Esportes e Lazer, Ricardo Ramos Gaspar, e o assessor técnico, Arnaldo Preuss, realizaram, neste sábado (20), um mapeamento de áreas localizadas nos bairros Poço Fundo e Ponta da Areia para estruturação de trilhas ecológicas voltadas para a prática esportiva ao ar livre em pequenas distâncias.

Com subidas íngremes de curta distância, finalizando com uma vista panorâmica da cidade, ou caminhos à beira da Lagoa de Araruama com trajeto mais longo, o objetivo é formalizar os trajetos, incentivando a prática de exercícios aliada às belezas naturais de São Pedro da Aldeia.

“Mapear esses espaços dentro da área urbana da cidade será um incentivo para as pessoas saírem da rotina sem precisar ir muito longe, de um jeito espontâneo e, automaticamente, trabalhar cada vez mais o corpo e a mente para se tornarem pessoas mais felizes e saudáveis”, pontuou o secretário da pasta, Ricardo Gaspar.

Já o assessor técnico, Arnaldo Preuss, destacou a importância de introduzir as caminhadas nas rotinas dos cidadãos. “Caminhadas ao ar livre ajudam muito no condicionamento do nosso corpo e aqui em São Pedro temos muitas áreas propícias para essa atividade. Temos o calçadão da Praia do Centro que tem uma vista linda da lagoa e agora vamos buscar mais pontos com visuais incríveis para as pessoas se exercitarem”, finalizou Preuss.

O mapeamento continuará sendo realizado em outras áreas do município. Após, será encaminhado para as demais secretarias relacionadas para a estruturação, estudo e divulgação dos roteiros referentes às localidades.