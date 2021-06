Maria Inês Oliveros é reeleita presidente do Cabo Frio Convention & Visitors Bureau

Em Assembleia Geral Extraordinária realizada na tarde de ontem (segunda, 14 de junho), Maria Inês Oliveros foi reeleita, por unanimidade, para a presidência do Cabo Frio Convention & Visitors Bureau. Com apoio de 160 empresários da cidade, Maria Inês e o vice, José Henrique Moraes da Silva, ocuparão os cargos até dezembro de 2024. A eleição foi mediada pelo presidente da Federação dos Conventions Bureau do Estado do Rio, Marco Navega, que também preside o Conselho de Desenvolvimento do Turismo da Costa do Sol (Condetur).

Durante a cerimônia, além do novo Conselho Diretor, também tomaram posse os integrantes das coordenadorias de Gastronomia, Serviços Turísticos, Captação de Cruzeiros Marítimos, Destination Wedding, Transportes Turísticos e Meios de Hospedagem.

O poder público prestigiou o evento, que contou a presença do prefeito José Bonifácio e dos secretários Carlos Cunha (Turismo), Cristiana Calvet (Obras e Serviços Públicos) e Mário Flávio Moreira (Adjunto Meio Ambiente), além dos assessores Gustavo Beranger (Especial) e Paulo César Alves (Licenciamento e Fiscalização de Postura). Parceiro do Cabo Frio Convention, o Sebrae participou da posse através da coordenadora da Região dos Lagos, Ana Claudia Melo Vieira.

A presidente reeleita destacou as muitas conquistas do Convention Bureau para o crescimento da cidade nos últimos anos e elogiou a presença de jovens empreendedores na nova diretoria e coordenações. “Somos uma entidade empresarial muito forte e atuante e a chegada dos mais novos vai injetar ainda mais disposição e energia para lutarmos por uma Cabo Frio melhor, com turismo de qualidade e ordenado”. Já José Henrique destacou a proatividade da entidade. “Foi surpreendente ver esse salão cheio em plena segunda-feira. Todos em prol da cidade”.

Parceria foi a palavra usada pelo prefeito, pelo secretário de Turismo e também pela coordenadora do Sebrae. “Queremos trabalhar junto com a iniciativa privada em todas as frentes – nos eventos, nos equipamentos turísticos e nos espaços públicos. Nosso secretariado está aberto para ouvir e trocar ideias e sugestões com o empresariado”, afirmou José Boinifácio.

“Essa união que estamos vendo entre os poderes público e o privado vai fazer a diferença. Já estamos, juntos, cuidando da nossa cidade e temos certeza de que o turista encontrará um destino muito melhor pós-pandemia”, enfatizou Carlos. “Uma sociedade organizada faz toda a diferença, em especial, para um destino turístico. A integração entre todos os poderes é fundamental para qualificar e aprimorar a oferta turística”, completou Ana Claudia.

Lei Municipal do Turismo

Durante a cerimônia, Marco Navega sugeriu ao prefeito José Bonifácio que encaminhe à Câmara Municipal um projeto de lei para instituir a Lei Municipal do Turismo, com base na Lei Geral do Turismo. O objetivo é dar respaldo legal a uma série de iniciativas do município para ordenar o turismo, como estabelecer a capacidade de carga de alguns destinos e estipular o número de ônibus de turismo e vans que a cidade pode receber.

“Com uma lei própria, o município passa a ter maior poder de fiscalização. A FCVBRJ vai se reunir com o prefeito e secretários para ajudar na elaboração da lei, informou Navega, lembrando que Cabo Frio, assim como Búzios e Macaé, está na categoria A do turismo brasileiro.