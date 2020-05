Máscaras para prevenção ao Covid-19 são distribuídas em distritos de Arraial do Cabo

Foi realizada uma ação de prevenção e conscientização contra a COVID-19 na tarde de ontem (27). A ação, implementada pela Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Fundação Municipal do Meio Ambiente – sob o comando do Presidente Rogério Aires, teve o objetivo de disponibilizar máscaras e material de orientação para a população dos distritos de Arraial do Cabo, entre eles, Novo Arraial, Parque das Garças, Sabiá e Caiçara.

Ao todo, foram distribuídas mais de 220 máscaras e o material teórico com as instruções de prevenção, higiene e utilização correta da máscara, para a comunidade carente no entorno da Massambaba e Parque da Costa do Sol. Essas ações reforçam a importância do isolamento social e das medidas de higiene como principais formas de combater o coronavírus.

Os decretos Municipal e Estadual de quarentena seguem em vigor a fim de reduzir o contágio no Município, que confirmou ontem 35 casos de coronavírus. É preciso que cada um faça a sua parte para que a gente possa vencer essa batalha e, em breve, voltar à nossa rotina de forma gradativa. Evite sair de casa e quando sair, utilize máscara!