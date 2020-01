Matrículas da rede municipal de Cabo Frio têm novo calendário

A Secretaria de Educação de Cabo Frio (Seme), por meio da Resolução n° 4, divulga o novo calendário de efetivação de matrículas e para a 2º fase de pré-matrícula online da rede municipal. O trâmite deve ser realizado até a sexta-feira (31), das 8h às 13h, nas escolas selecionadas pelo sistema após inscrição na primeira fase de pré-matrícula online. O nome do aluno com a respectiva unidade escolar alocada está disponível no site da Seme (www.semecabofrio.rj.gov.br) na área de “pré-matrícula on-line” no ícone “resultado”.



Várias escolas da rede municipal já retomaram o procedimento na semana passada. As unidades que ainda estão fechadas darão início ao atendimento ao público nesta terça-feira (28). Vale ressaltar que a vaga do aluno será garantida somente após a efetivação.

Os demais candidatos que não constam nesta primeira listagem devem realizar a inscrição na 2ª etapa da pré-matrícula online, no site da Seme, para as vagas remanescentes. A etapa terá início às 9h do dia 5 de fevereiro e término às 23h59 do dia 7. O resultado da distribuição de vagas referentes a essa fase será divulgado no dia 10 de fevereiro, com efetivação na unidade alocada até o dia 12.

A partir do dia 13 de fevereiro, as vagas para os Ensinos Fundamentais I e II, além do Ensino Médio, deverão ser solicitadas diretamente nas unidades escolares. Já para a Creche, os pretendentes deverão fazer a inscrição para a lista de espera que será disponibilizada no site da Seme.

VEJA AQUI A RESOLUÇÃO Nª 4

Confira a documentação necessária para efetivação da matrícula:

Duas fotografias tamanho 3X4;

Xerox da certidão de nascimento ou casamento;

Histórico escolar ou protocolo de transferência para alunos do

Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos – EJA;

Atestado de escolaridade emitido pela unidade de origem de Educação

Infantil;

Xerox da carteira de vacinação atualizada (para alunos da Educação

Infantil);

Xerox do comprovante de residência;

Xerox do título de eleitor, se maior de 18 (dezoito) anos;

Xerox da carteira de identidade, se maior de 18 (dezoito) anos;

Xerox do comprovante de alistamento militar ou certificado de reservista, se maior de 18 (dezoito) anos e até 45 (quarenta e cinco) anos, se do sexo masculino;

Xerox do comprovante da deficiência (laudo), quando for o caso.