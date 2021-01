Matrículas da rede municipal de ensino de São Pedro da Aldeia serão abertas dia 18 de janeiro

A Secretaria de Educação de São Pedro da Aldeia definiu a data de início das matrículas referentes ao ano letivo de 2021 para a rede municipal de ensino. O procedimento de ingresso de alunos novos de todos os segmentos estudantis começará no dia 18 de janeiro e findará assim que encerrar o número de vagas disponíveis. O prazo para inscrição será até o dia 22 de janeiro e ocorrerá de forma on-line para evitar aglomeração no período de pandemia do novo coronavírus. A plataforma de matrículas está em fase de desenvolvimento. A data para início do ano letivo ainda será definida.

A estratégia foi acordada durante reunião realizada na terça-feira (5), na sede da pasta, contou com a presença do secretário da pasta, Elias Valadão; da secretária Adjunta, Katia Santana; da subsecretária de Políticas Pedagógicas, Daiana Quintanilha; da coordenadora de Estatística, Ana Karla Freire; da coordenadora de matrícula, Michele Cardozo e pelo representante pela empresa responsável pelo sistema de Gestão Educacional, Wamberto de Farias.

Segundo a secretária adjunta, Katia Santana, para que esse processo seja o mais democrático possível, mesmo sendo repassado o endereço eletrônico aos responsáveis, as escolas estarão abertas para orientações, caso seja necessário. Antes, a equipe de pedagógica estará capacitando os funcionários das escolas para oferecer este atendimento.

“Como estamos passando por uma pandemia, optamos pelo processo eletrônico, mas, também, vamos providenciar atendimento presencial para que ninguém deixe de ser matriculado. Nosso objetivo é facilitar a realização da matrícula e não dificultar. A resolução com detalhes dos procedimentos que serão adotados para a matrícula está em fase de elaboração”, explicou.