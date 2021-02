Matrículas novas ou transferência para ensino público de Cabo Frio começam amanhã

Começa amanhã a primeira fase da pré-matrícula on-line para alunos novos, ou por transferência, na rede municipal de ensino de Cabo Frio. As vagas disponíveis são para a Educação Infantil (creches II, III e IV, pré I e II); Ensino Fundamental (1º ao 9º ano); Ensino Médio (1º, 2º e 3º anos) e Educação de Jovens e Adultos (fases I a IX).

As matrículas iniciais e por transferência serão realizadas em duas fases, sendo a primeira totalmente online, de 24 a 27 de fevereiro, e a segunda presencial, nos dias 2, 4, 9 e 11 de março. Todo o processo obedece aos critérios apresentados na Resolução N.º 003, de 26 de janeiro de 2021, publicada no Diário Oficial do município no último dia 27 de janeiro.

Nesta fase, que começa às 9h do próximo dia 24, e termina às 23h59min do próximo dia 27, o candidato deverá acessar o site da Secretaria Municipal de Educação de Cabo Frio (http://www.semecabofrio.rj.gov.br) e clicar no link “Pré-matrícula on-line”.

Segundo a chefe da Superintendência Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Eliana Corado, a efetivação da matrícula na unidade escolar será feita pelo responsável do candidato à vaga, ou pelo próprio candidato, se maior de 18 anos, nos dias 2, 4, 9 e 11 de março de 2021, das 8h às 13h, conforme escolha efetuada na pré-matrícula.

Para efetivar a matrícula é necessário a apresentação de duas fotos 3X4 além de cópias dos seguintes documentos dos alunos: certidão de nascimento ou casamento, título de eleitor (se maior de 18 anos), carteira de identidade (original e cópia para maiores de 18 anos), comprovante de alistamento militar ou certificado de reservista (para pessoas do sexo masculino com idade entre 18 e 45 anos), carteira de vacinação atualizada (para alunos da Educação Infantil), comprovante de residência, cartão do SUS e do Programa Bolsa Família e comprovante da deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação (laudo), quando for o caso.

Também é necessária apresentação do histórico escolar ou protocolo de transferência para alunos do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos e atestado emitido pela unidade de origem de Educação Infantil devendo constar o ano de escolaridade concluído.

“É importante destacar que o candidato que não efetivar a matrícula na unidade escolar no período previsto no cronograma geral perderá o direito à vaga, que será disponibilizada para o procedimento de matrícula posterior. Em se tratando de matrícula por transferência, a efetivação será feita somente com a apresentação do histórico escolar no prazo máximo de 45 dias após a data do requerimento da matrícula”, explica Eliana Corado.

Havendo vagas remanescentes da primeira fase da matrícula para novos alunos, elas serão preenchidas das 9h do dia 16 de março até às 23h59min de 19 de março. Já a efetivação nas unidades escolares será realizada nos dias 23, 25 e 30 de março, no horário das 8h às 13h. Encerradas essas etapas, se ainda assim houver vagas remanescentes, elas serão disponibilizadas da seguinte forma: